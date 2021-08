Tokio-2020: Prezident bu idmançıları təltif etdi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya komandası üzvlərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, XXXII Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında qazanılmış yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıda adları çəkilən Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri təltif ediliblər:

1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Stadnik Mariya Vasilyevna

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Ağayev Rəfael Mahir oğlu

Əliyev Hacı Azər oğlu

Zaretska İrina İqorevna

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Alfonso Dominguez Loren Berto Berto

Kindzerska İryna

Hüseynov Rafiq Radik oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Ağayev Aslan Loğman oğlu

Əzimzadə Elman Süleyman oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Cəfərov Vüsal Səfa oğlu

Məmmədov Anar Vahid oğlu

Məmmədov Orxan Rasim oğlu

Məmmədov Rəşad Nizami oğlu

Hüseynov Radik Rafiq oğlu

Tarakanov Aleksandr Petroviç

Horta Dominguez Humberto.

