Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün gün Ermənistan parlamentində deputatlar arasında dava düşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentdəki davada döyülən şəxsin kim olması hər kəsi maraqlandırırdı. Tanınmış jurnalist Aqil Camal bu barədə feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

Jurnalist döyülən şəxsin torpaqlarımızın işğalında xüsusi rolu olmuş, torpaqlarımıza milyonlarla mina basdıran keçmiş müdafiə naziri Seyran Onahyan olduğunu bildirib.

