Xalq artisti Tünzalə Ağayeva sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi "Instagram" hesabında qızı Fidanla yeni fotosunu yayımlayıb.

Xalq artisti övladı ilə olan şəklinə "Anasının qızı" qısa şərhini də əlavə edib. Ağayevanın bu paylaşımı instaqram izləyiciləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Xatırladaq ki, Fidan Ağayeva bu il Türkiyədə Bahçeşehir universitetini bitirib.

