Məşhur aktrisa Demet Özdemirdən xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa yeni rəqs paylaşımı edib. Onun rəqsi izləyicilərin marağına səbəb olub. Demetin paylaşımına xeyli sayda baxış və bəyəni gəlib.

Həmin videonu təqdim edirik:

