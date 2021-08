Türkiyənin ən populyar seriallarından biri olan "Yaprak Dökümü" illər keçməsinə baxmayaraq izləyicilər tərəfindən maraqla xatırlanır.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, serialın uşaq obrazını, Ayşəni canlandıran Şəbnəm Ceceli indi gənc qızdır. Şəbnəm yeni fotoları ilə izləyicilərin marağına səbəb olub.

20 yaşı yeni tamam olan gənc aktrisanın fotolarını təqdim edirik.

