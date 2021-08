Bu gün şəhid Mirzəliyev Kamalın doğum günüdür

Bu gün Vətənimizin bölünməzliyi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş igidlərimizdən birinin Mirzəliyev Kamal Əjdər oğlunun doğum günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mirzəliyev Kamal Əjdər oğlu 30.08.1996-cı ildə Şamaxının Çarhan kəndində, zəhmətkeş ailədə anadan olmuşdur. Sonradan ailələri Bakının Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsinə köçüb.. Kamal orada 273 saylı məktəbdə orta təhsil almışdır.Məktəbi bitirdikdən sonra Kamal 2016 – cı ildə hərbi xidmətə gedib və Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. Ordudan tərxis olunduqdan sonra Bakı Gəmiqayırma Zavodunda əmək fəaliyyətinə başlayıb.Ötən il Sentyabrın 27 – də İkinci Qarabağ savaşı başlayanda könüllü olaraq cəbhəyə gedib və kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. Xeyli vaxt idi Kamalın qəlbini bir hiss rahat buraxmırdı. Torpaqlarımızı 30 ilə yaxın işğal altında saxlayan xain düşməndən intiqam almaq hissi Talış kəndi və strateji əhəmiyyətli Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralansa da, tibbi yardım aldıqdan sonra özünün qətiyyətli təkidi ilə yenidən ön cəbhəyə qayıtdıb. Orada yaralı əsgər yoldaşlarını döyüş meydanından çıxaran zaman düşmənin artilleriya zərbəsi nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Lökbatandakı “Şəhidlər Xiyabanı”nda uyuyur. Müharibədə göstərdiyi rəşadətə,igidliyə görə Ali Baş Komandanın sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda “, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.

Qaradağ rayon İcra Hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri, Milli Məclisin deputatı, rayon ictimaiyyət nümayəndələri,din adamları şəhid Mirzəliyev Kamal Əjdər oğlunun doğum günü ilə əlaqədar olaraq şəhidin məzarını ziyarət edib, məzarı üzərinə əklil qoyublar. Bundan sonra İcra Hakimiyyətinin rəhbər şəxsləri,rayon ictimaiyyət nümayəndələri,din adamları şəhidin evini ziyarət edib.

Şəhid ailəsi ilə söhbət edilib, şəhidlərimizin əbədi ehtirama layiq olduğu bildirmişdir.Şəhid ailələri, Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə bağlı dövlətin mühüm tədbirlər gördüyünü diqqətə çatdırmışdır. Şəhidin doğum gününün televiziya vasitəsi ilə işıqlandırılması təmin edilib.

Şəhidin anası dövlət səviyyəsində şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan razı olduqlarını bildirib və ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə və birinci Vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya dərin minnətdarlığını ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.