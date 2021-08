Perunun mərkəzində avtobusun dərəyə düşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 29-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” agentliyi yazıb.

GPS sisteminin qeydlərinə əsasən, avtobus sürət həddini aşıb. Polis qəza yerinin yolun mürəkkəb hissəsində olması səbəbiylə xilasetmə əməliyyatının bütün gün davam edəcəyini bildirib.

Qəzaya səbəb kimi sürücünün sükan arxasında yuxuya getməsi ehtimal olunur.

