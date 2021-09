Slovakiya "Sputnik V" ilə peyvənd etməyi dayandıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumət Rusiya dərmanını hələ Avropa Birliyində qeydiyyata almadığı üçün istifadəsini dayandırıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl respublikanın baş naziri "Sputnik V" almaq təşəbbüsünə görə istefa vermişdi. Eyni zamanda, 15 min Slovakiya sakini vaksinlə peyvənd olunmaq istəyi barədə düşünür.

