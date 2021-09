Varlı şəxsin öləndən sonra vəsiyyəti üzə çıxdı: Ailəsi ŞOKA DÜŞDÜ - Bütün sərvətini... / FOTOLAR

Böyük Britaniya vətəndaşı Çarlz Corc vəfat etdikdən sonra vəsiyyəti oxunanda ailə üzvləri şoka düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o var-dövlətinin əsas hissəsini Türkiyədə oteldə ofisiant və köməkçi işləyən Taşqın Aydın adlı şəxsə saxlayıb. Məlum olub ki, Çorc hər yay istirahət etmək üçün Quş adasına gəlib. Burdakı otel işçilərinin xidmətindən razı qalan turist, onlarla dost olub. O, Taşkın Dastanla daha yaxın olub. Hətta tətilə gələndə pullarını Taşkına etibar edirmiş.Corc vəfat edəndən sonra britaniyalı rəsmilər zəng vuraraq, Corcun ona var-dövlətini vəsiyyət etdiyini bildiriblər.

Pulun miqdarı açıqlanmasa, olduqca yüksək məbləğ olduğu bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.