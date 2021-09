Kabil hava limanı Türkiyə və Qətərin maliyyə dəstəyi sayəsində yaxın günlərdə işini bərpa edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Taliban”ın nümayəndəsi Abbas Stanekzaiyə istinadən “Tolo News” məlumat yayıb.

O bildirib ki, 30 milyon ABŞ dolları həcmində maliyyə yardımı iki gün ərzində Kabilə çatacaq.

Xatırladaq ki, bundna əvvəl Qətər Xairici İşlər Nazirliyi Kabil hava limanının açılışı üçün Türkiyə ilə əməkdaşlıq etdiklərini açıqlamışdı.

