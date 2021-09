Erməni qadın dörd uşağı ilə birlikdə Şuşaya getmək istədi - VİDEO

Erməni mətbuatının yaydığı məlumatlarda qarabağ ermənilərindən olan bir qadının dörd uşağı ilə birgə Rusiya sülhməramlılarının müvvəqqəti nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərinə, Şuşaya keçməyə cəhd etməsi yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının bu cəhdinin qarşısı Rusiya sülhməramlıları tərəfindən alınıb.

Dörd uşaq anası olan qadın bilirib ki, yaşamağa yeri yoxdu və buna görə də Şuşaya üz tutub.

Məlumata görə, bu kimi halların ilk dəfə baş vermədiyi məlum olub. Daha əvvələr də bir neçə erməninin Şuşada işləmək üçün Azərbaycana müraciət etmək istədikləri ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı.

Sözügedən məsələ ilə bağlı ətraflı İTV-nin sujetində:

