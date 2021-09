Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop Vyanada keçirilən Parlament Sədrlərinin V Ümumdünya Konfransında iştirak edən TÜRKPA üzvü ölkələrin parlament sədrlərinə ziyafət yeməyi təşkil edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə TBMM məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.