Azərbaycanın bütün dünyada axtarılan KRİMİNAL QADINLARI - FOTOLARI

Cinayət dedikdə adətən kişilər yada düşür. Lakin kriminal hadisələrlə bağlı adları hallanan qadınlar da var. Azərbaycan isə cinayət əməllərinə görə axtardığı üç qadını İnterpolla beynəlxalq axtarışa verib.

Qırmızı bülletenlə bütün dünyada axtarılan 3 azərbaycanlı qadın hələ də tapılmır.

Onlar barəsində açıq mənbələrdə geniş məlumat yer almasa da, qısa informasiyanı və onların fotolarını təqdim edirik:

1984-cü ildə anadan olmuş 37 yaşlı Qızqayıt Hacıyeva insan alveri ittihamı ilə bağlı axtarışa verilib.

Goranboyda anadan olmuş, 1978-ci il təvəllüdlü Şöhrət Məmmədova insan alveri, fahişəliyə cəlb etmə ittihamı ilə axtarılır.

1971-ci ildə Qubada anadan olan Sevinc Səlimova isə xuliqanlıq ittihamı ilə siyahıya düşüb.

Mənbə: Kriminalqafqaz.az

