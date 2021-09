Çinin paytaxtı Pekində növbəti "Dünya Robot konfransı" keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 6-cı dəfə təşkil olunan bu konfransda sonuncu dəfə hazırlanan robotlar nümayiş edilib. Belə ki, bu robotlar rəqs edir, piano çala bilir, idman edir. Ən çox diqqət çəkən alman fizik Albert Eynşteynin robotu olub. Robot çincə danışıb, rəqs edib və qonaqları qarşılayıb.

