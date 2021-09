Ermənilər yolu bağladı: "Ya pilotsuz uçuş aparatları bombalayacaq, ya da türklər gələcək"

“Bütün gecə oturub gözləyirik ki, pilotsuz uçan aparat gəlməsə türklər gələcək. Biz problemlərimizin həll olunmasını istəyirik”.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Geqamasar icmasının sakinləri deyiblər. Onlar Basarkeçər-Zod (Vardenis-Sod) avtomobil yolunu bağlayaraq təhlükəsizliyin əsas prioritet olduğunu və Nikol Paşinyanın gəlib suallarını cavablandırmasını tələb ediblər.

"Fikrimizi soruşdularmı? İstəyirik, ya yox? Qaçqınlar burada yaşayırlar, amma onların fikirlərini nəzərə alan sayan yoxdur. Biz türkün gəlib -gəlməyəcəyini izləmək üçün bütün gecəni yuxusuz otururuq. İrəvanda oturanlar bütün bunları nəzərə alırmı? Bizim təhlükəsizlik problemimizi, Ermənistandakı vəziyyət həll edəcək” etirazçılar belə bildiriblər.

Qeyd edək ki, aksiya zamanı etirazçılara yolu açmaq üçün 10 dəqiqə vaxt verilsə də, sonra polis yolu zorla açmağa çalışıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

