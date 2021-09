Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva bu gün Ukrayanda həbs olunub, Azərbaycana gətirilən Maqsud Mahmudovla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aktrisa Maqsudun həbsini "İlahi ədalət" adlandırıb:

"İlahi Ədalət və dövlətimizin ədaləti! Bu qədər insanın haqqına girməyin axırı nə olmalı idi? Bizdə öz növbəmizdə vağzalı sədaları altında bəyimizi yola salırıq".

Qeyd edək ki, Maqsud bir müddət aktrisa haqda təhqiredici açıqlamalar vermişdi.

