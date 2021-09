"Kulis.az" saytına müsahibə verən Kənan adlı taksi sürücüsü müğənni Könül Kərimova ilə bir xatirəsini bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o qeyd edib ki, taksi fəaliyyətinin ilk günündə, ilk müştərisi məhz Könül xanım olub:

"Könül xanımı salondan restorana apardım, 5 manatlıq yola, çıxarıb 50 manat verdi. Elə sevindim, həmin günü heç işləmədim. Bir şans idi də mənim qismətimə düşdü. İndi hərdən işə çıxanda dua eləyirəm ki, yenə maşınıma K.Kərimova minsin".

