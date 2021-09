Masaj elətdirmək üçün qadının evinə gedən şəxs ŞOK YAŞADI: Otağa daxil olanda... - Qadından gözlənilməz əməl

Türkiyədə kişiləri aldadaraq onlara qarşı soyğunçuluq edən dəstə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ankarada masaj elətdirmək üçün qadının evinə gedən 48 yaşlı şəxs gözlənilməz hadisə ilə üzləşib.

Türkiyəli evə daxil olandan sonra onu 4 nəfər əhatəyə alıb. Odlu silahlı şəxslər türkə hədə qorxu gəlib. Ona xəsarət yetirən şübhəlilər, kişinin üzərindəki pulları və dəyərli əşyaları ələ keçirib. Ardınca isə türkiyəli sərbəst buraxılıb. Lakin 48 yaşlı şəxsin şikayəti əsasında hadisəni törədənlər nəzarətə götürülüb. Hələlik dəlil olmadığına görə, 1 şübhəli həbs edilib.

