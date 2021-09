“Qarabağ”ın 3 futbolçusu Konfrans Liqasının ən yaxşıları SEÇİLDİ

UEFA Konfrans Liqasın I turunun yekunlarına həsr olunan hesabat hazırlayıb.

Metbuat.az qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Qarabağ"ın "Bazel"lə olan oyunundan sonra komandanız UEFA-nın diqqətindən yayınmayıb.

Belə ki, "Qarabağ"ın iki oyunçusunun "Bazel"lə matçında Abbas Hüseynov və Kady-nin hər dəfə komanda yoldaşlarına peşəkarlıqla topu ötürməsi diqqəti cəlb edib. Onların hər ikisi 5 dəfə qapı önünə dəqiq ötürmə edib. Hər iki futbolçu Konfrans Liqasının ən yaxşı beş oyunçusundan biridir.

UEFA-nın dəyərləndirdiyi digər oyunçu isə "Qarabağ”ın kapitanı Maksim Medvedev olub. Belə ki, o, topalmada turnirin ən yaxşısı seçilib. Maksim 14 dəfə rəqibdən top alıb.

Qeyd edək ki, 16 sentyabr tarixində keçirilən "Qarabağ" "Bazel" oyunu heç - heçə bitib.

Abbas Hüseynov

Kady Borqes

Maksim Medvedev

