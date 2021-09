Aparıcı Hacı Nuran Hüseynov dünyada tanınan türk aşpaz Burak Özdemirin qonağı olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı CZN Burakla Dubaydakı restoranında görüşüb.

Hacı Nuran birlikdə çəkilən şəkillərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.