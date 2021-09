Xalq artisti Tünzalə Ağayeva dərin dekolteli BU GEYİMİ ilə yenidən gündəmə gəldi - FOTOLAR

Son günlər xarici görünüşündə və tərzində etdiyi dəyişikliklərlə gündəmə gələn Xalq artisti Tünzalə Ağayevanın bu dəfəki geyimi də yenidən müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 44 yaşlı sənətçi yeni fotolarını şəxsi "Instagram" profili üzərindən izləyiciləri ilə bölüşüb. Dərin kürək dekolteli əlbisəsi ilə əksər istifadəçilərin rəğbətini toplayan Xalq artisti paylaşımın altına bu sözləri qeyd edib:

"Özünü bil, özünə dəyər ver, özündən nə istədiyini bil... Səni mükəmməl yaradana çox şükür et. Ətrafdan gözləmədən, ətrafını qınamadan, öz tənqidçin, özün ol. Çünki necə düşünürsən, nə yeyirsən, necə rəftar edirsən, necə yaşayırsan, sən məhz osan... Hər şey sənsən... Hər şey səndədir".

Həmin fotoları təqdim edirik:



