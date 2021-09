XİN başçısı slovakiyalı həmkarı ilə görüşdü

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Slovakiyanın xarici işlər naziri İvan Korcok ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiya XİN başçısı "Twitter"də bildirib.

BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 76 sessiyası çərçivəsində baş tutan görüşdə Azərbaycan və Slovakiya xarici işlər nazirləri Cənubi Qafqaz regionundakı vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

"Görüşdə iqtisadi əməkdaşlığının artmasına, siyasi dialoqa maraqlı olduğumuzu təsdiqlədik", -detə İvan Korcok qeyd edib.

