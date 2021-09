“Yuventus” futbolçusu Paulo Dibala ilə yeni müqavilə imzalayacaq.

Metbuat.az "Footbal Italia"ya istinadən xəbər verir ki, yeni müqaviləyə əsasən argentinalı hücumçu 2025-ci ilə kimi Turin klubunda çıxış edəcək. Tərəflərin artıq razılıq əldə etdiyi və Dibalanın sabah rəsmi müqaviləyə qol çəkəcəyi bildirilib..

Qeyd edək ki, Dibalanın "Yuventus"la müqaviləsi 2022-ci ilə qədərədir.

