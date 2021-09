Qubanın Xınalıq kəndi yaxınlığına ilk qar yağıb.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən bildirir ki, kəndə gecə saatlarında fasilələrlə güclü leysan yağıb, yaxınlıqdakı dağlara isə qar düşüb.

Havaların qeyri-sabit keçməsi elektrik enerjisinin verilməsinə də təsir edib. Gecə saatlarından Xınalıq işıq yoxdur. Buna küləklə müşayiət olunan yağışın yağması səbəb olub.

Hazırda “Azərişıq” ASC-nin rayon şöbəsinin qəza briqadası fəsadların aradan qaldırılması ilə məşğuldur.

