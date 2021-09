Qarabağda rus sülhməramlılarının YENİ KOMANDİRİ kimdir? - DOSYE

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Qarabağdakı rus sülhməramlılarının komandiri vəzifəsinə general-leytenant Gennadi Anaşkin təyin edilb.

Metbuat.az Gennadi Anaşkinin dosyesini təqdim edir:

Rusiya Federasiyası Prezidentinin 2008 -ci il fərmanı ilə Anaşkin, hərbi vəzifəsinə əsasən göstərdiyi şücaətə və qəhrəmanlığa görə "Qızıl Ulduz" medalı ilə təltif edilib. Anaşkin həmçinin Rusiya Federasiyasının Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 2008 -ci ilin sonunda polkovnik Anaşkinin komandanlığı altında olan alay Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin ən yaxşı alayı olaraq tanındı. 2009 -cu ilin avqustundan - 106 -cı Qvardiya Hava Desant Diviziyasının komandir müavini, 2010 -cu ilin noyabrından 2011-ci ilin yanvarına qədər - 106 -cı Qvardiya Hava -Dəniz Diviziyasının komandiri vəzifəsini icra edib. O, 2012 -ci ildə Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Hərbi Akademiyasını bitirib. 2014 -cü ilin avqust ayından etibarən - Cənub Hərbi Dairəsinin 58 -ci Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin komandir müavini, 2017 -ci ilin iyulundan - Cənub Hərbi Dairəsinin 8 -ci Qvardiya Birləşdirilmiş Silahlı Ordusu komandirinin müavini vəzifələrini icra edib.

Rusiya Prezidentinin 11 iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə Anaşkinə general-leytenant rütbəsi verilib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ



