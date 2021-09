Cüdoçumuz Hidayət Heydərov Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Qran-pridə final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 73 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançımız həlledici döyüşdə Viktor Sterpu (Moldova) ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibinə ipponla qalib gələn Heydərov qızıl medala sahib olub.

