Dehlidə məhkəmə zalında vəkillər kimi geyinmiş cinayətkarlar mafiya başçısını öldürüblər.

Metbuat.az day.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülər Telegram-da yayımlanıb.

Məlumata görə, Jitender Gogi keçən ilin mart ayında tutulan böyük kriminal avtoritet hesab edilən tanınmış bir mafiya başçısıdır. O, məhkəməyə gətirilən kimi, saxta vəkillər otağa daxil olaraq atəş açmağa başlayıblar.

Zalda olan polis əmakdaşları cavab atəş açaraq killerin birini öldürüb. Hadisə zamanı altı nəfər də yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.