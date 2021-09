İsrailin Xarici İşlər naziri Yair Lapid Bəhreynə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin olduğu təyyarədə İsrail bayraqları ilə yanaşı sülh simvollarının yerləşdirilməsi diqqət çəkib.

Bildirilir ki, Yair Lapid Bəhreynə səfər edən İsrailin ilk diplomatıdır.Səfər çərçivəsində bəzi razılaşmaların imzalanacağı gözlənilir

