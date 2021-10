Bakıda polis şöbəsində arvadını öldürən polisin görüntüləri YAYILDI - FOTOLAR

Sentyabrın 30-da Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü Polis Şöbəsində 27 yaşlı həyat yoldaşını xidməti silahla qətlə yetirən polis əməkdaşının görüntüləri üzə çıxıb.

Metbua.az oxu.az-a istinadən fotoları təqdim edir:

Qeyd edək ki, Nizami Rayon Polis İdarəsinin 24-cü Polis Şöbəsinin Post Patrul Xidmətinin serjantı İsmayıl Məmmədov xidmətdə olarkən şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı Nizami RPİ-nin 24-cü Polis Şöbəsində xidməti silahdan atəş açaraq Xanım Məmmədovanı güllələyərək öldürüb. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İsmayıl Məmmədov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.

