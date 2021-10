Ermənilərin BAĞRI ÇATLADI: Şuşanın gerçək sakinlərini görən ermənilər FƏRYAD ETDİLƏR - FOTO

Ermənistan İnqilabi Federasiyasının (ARF) Ali Qurumunun keçmiş üzvü Artur Yegiazaryan Şuşadan yeni çəkilmiş fotoşəkillər yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Şuşada məskunlaşmış azərbaycanlılar" adı ilə paylaşılan fotolar, ermənilərin sözün əsl mənasında bağrına alov kimi düşüb. Yegiazaryan özü də etiraf edib ki, orada azərbaycanlıları görmək çox ağrıdan hadisədir.

Görünən odur ki, Ermənistanda hələ də "Özgə ata minən tez düşər" məsəlindən dərs götürməyənlər var. Arzu edək ki, Qarabağda yenidənqurma işləri davam etdikcə, daha çox vətəndaşımız öz doğma elinə qayıdacaqdır. Bu anları görən düşmənin ürəyinə "Harop" düşsə onları bu mənzərədən daha çox ağrıtmayacaqdır.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

