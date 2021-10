22 yaşlı qızdan DƏHŞƏTLİ ƏMƏL - İnternetdə tanış olduğu adamla intim münasibət zamanı... - FOTO

Türkiyənin Adana şəhərində yaşayan bir kişi internetdə tanış olduğu 22 yaşlı qızın toruna düşüb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 300 lirə müqabilində qadınla birlikdə olmayan istəyən adama qarşı dələduzluq edilib.

Belə ki, münasibətə başlayan zaman qadının sevgilisi içəri girərək adama atəş açıb. Daha sonra onun cibində olan 2 min 800 lirə və mobil telefonu götürərək hadisə yerindən qaçıblar. Baş verənlərdən sonra polis tərəfindən saxlanılan gənc qadın guya ki təcavüzə uğradığı üçün müştərisini güllələdiyini deyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.



