Gürcüstanın Mərkəzi Sekçi Komissiyası (MSK) ötəngünkü yerli özünüidarəetmə orqanlarına keçirilən seçkilərin ilkin nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, MSK artıq 3 743 məntəqənin 1 446-dan (38,63 %) əldə olunan səsləri hesablayıb.

Nəticələrə əsasən, hakim Gürcü Arzusu Partiyası 48,56 %, müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyası isə 31,23 % səs əldə edib.

Üçüncü yeri isə 6,87 %-lə Gürcüstanın keçmiş baş naziri Giorgi Qaxariyanın “Gürcüstan naminə” partiyası tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.