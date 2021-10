Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisinin Monteneqro və Maltaya qarşı keçirəcəyi dünya çempionatının seçmə oyunlarının stadionu və başlama vaxtı məlum olub.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, Monteneqro ilə oyun oktyabrın 21-də Podqoritsa şəhərindəki Məşq Mərkəzində baş tutacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.

Malta seçməsi ilə qarşılaşma isə saat oktyabrın 26-da "ASK Arena"da gerçəkləşəcək. Matçın başlama saatı 18:00-dır.

