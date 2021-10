Vətəndaşlara “isti təkliflər” edərək dələduzluq edən şirkətlərə XƏBƏRDARLIQ EDİLDİ

Son zamanlarda ölkə ərazisində turizm şirkətlərinin sayı olduqca artmaqdadır.

Baş Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin şirkətlər müxtəlif marketinq üsullarından istifadə etməklə “isti təkliflər” təqdim edib özlərinə müştəriləri cəlb edərək dələduzluq edirlər:

"Bir çox hallarda vətəndaşlar bu kimi təkliflərə aldanaraq kifayət qədər məlumat əldə etmədikləri, tanımadıqları turizm şirkətlərindən saxta “səyahət paketlərini” almağa tələsirlər və nəticədə dələduzluq əməllərinin qurbanlarına çevirirlər. Səyahət etmək istəyən şəxslərə xarici ölkələrə tur aldıqları şirkətlərin etibarlılığına diqqət yetirmələrini və yalnız müvafiq rəsmi qeydiyyatdan keçmiş turizm şirkətlərinə ödəniş etmələrini tövsiyə edirik.

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu saxta “səyahət turlarını” sataraq vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şirkətlərin və onların nümayəndələrinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacağı barədə xəbərdarlıq edir."

