Kişi geyimində efirə gələn Könül Kərimova: "Kişi olsaydım, təmiz sevərdim" - VİDEO

Əməkdar artist Könül Kərimova canlı efirə kişi obrazında qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATV telekanalında yayımlanan “Günün Sədası” proqramına qatılan ifaçı hər kəsi təəccübləndirib.

Efirə kişi geyimində gələn Kərimova kişilərə müraciəti ilə diqqət çəkib:

“Bizə həmişə deyirlər ki, “Kişi kimi güclü qadınsan”. Amma sizlər də bizi incitməyin. Qəlbimizi sındırmayın. Bizə toxunmayın, sonda biz zərif qadınıq, ana, bacı və bir ana övladıyıq. Kişi olsaydım, təmiz sevərdim, doğru-düzgün sevərdim. Koronavirusa yoluxanda çox pis anlar yaşadım. Gördüm ki, yenə də onlara ehtiyacım var. O anda qardaşımı görmək istədim. Kişi olmaq çətin və məsuliyyətlidir".

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

