İki müəssisədə nöqsanlar aşkarlanıb - AQTA

Monitorinqlər zamanı 2 müəssisədə qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması faktları aşkar olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, 2021-ci il oktyabrın 10-da ölkə üzrə 387 ictimai iaşə obyektində 683 monitorinq keçirilib. Aşkar edilmiş nöqsanlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb.

Pozuntular aşkar edilmiş ictimai iaşə müəssisələri aşağıdakılardır:

1. Bakı şəhəri, Binəqədi ‎rayonu, S. S. Axundov küçəsi 13D ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Tahirov Mehdi Məmməd oğluna məxsus kafe;

2. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, S. Vurğun küç., ev 23 ünvanında yerləşən, fiziki şəxs Qasımzadə Pərşan Niyazi qızına məxsus restoran.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.