Kamil Zeynallının məhkəmə zalında fotosu yayıldı: Həbs qərarı BELƏ VERİLİB - FOTO

Tanınmış məşqçi Kamil Zeynallı 1 il öncə bu gün - 12 oktyabrda müharibə vaxtında çəkdiyi videoya görə barəsində həbs qərarı verildiyi məhkəmədən kadrları paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bloqçu İnstaqram hesabında yazaraq qeyd edir ki, həbsdə keçirdiyi vaxt müddətində heç kim onun xətrinə dəyməyib, zamanın necə keçdiyindən xəbərsiz olub.

"Hamı mənimlə qardaşlıq edirdi.10 sutka necə gəldi-keçdi xəbərsiz oldum. Amma mənə qarşı olan ədalətsiz qərar bir ömür yaddaşımdan silinməyəcək".

Bu da Kamilə 10 sutka həbs qərarının verildiyi həmin məhkəmə prosesi:

