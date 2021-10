Hollandiyanın Qoffert stadionunda "Vitesse" klubunun azarkeşləri ev sahibi "NEC Nijmegen" üzərində qazandıqları qələbəni qeyd edərkən tribuna çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə qarşılaşmanın 1:0 hesabı ilə bitdiyini görən "Vitesse" azarkeşlərinin qələbəsi zamanı baş verib.

Bildirilir ki, qonaq azarkeşlər arasında yaralanan yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.