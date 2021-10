Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 591 vaksin vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Bildirilir ki, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 190, ikinci mərhələ üzrə 401 nəfərdir.

Vurulun vaksinlərin ümumi sayı 9 195 023, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 4 964 341, ikinci mərhələ üzrə isə 4 230 682 nəfər təşkil edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.