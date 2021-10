Suyun dərinliklərinə endi - Gördüklərinə inanmadı: Sahilə çıxarıb baxanda... - FOTO

İsrailin şimalındakı Karmel bölgəsi sahillərində dalğıc böyük kəşfə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şolmi Katzin adlı dalğıc 900 il əvvələ aid qılınc tapılıb. Dalğıc tarixi tapıntını Qədim Əsərlər Qurumuna təhvil verib. Məlumata görə, qılınc uzun müddət suda qaldığından formasını dəyişib. Qılıncın qızıldan olduğu güman edilir.

Bildirilir ki, qılınc yeniləndikdən sonra muzeyə qoyulacaq. Qeyd edək ki, son vaxtlarda bölgədə dalğıclar tərəfindən bir sıra tarixi əsərlər tapılıb. Tapılan bu qılınc son dövrlərin ən nadir tapıntılarından biridir

