Türkiyənin məşhur müğənnisi İbrahim Tatlısəsin oğlu İdo Tatlısəs və gəlini Yasəmən Şefkatlıya etdiyi toy hədiyyəsinin qiyməti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tatlısəsin Şefkatlıya bağışladığı qızıl kəmərin qiyməti 450 min lirədir (82 245 AZN).

Qeyd edək ki, İdo İbrahim Tatlısəsin Dərya Tuna ilə nikahından dünyaya gələn oğludur.

