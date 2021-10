Bakıda baş verən dəhşətli qəza zamanı yaralananlardan biri dünyasını dəyişib.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, qəza zamanı xəsarət alan 1975-ci il təvəllüdlü Zeynalabdiyev Ramiz Vüsal oğlu bu gecə vəfat edib.

Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də paytaxtın Suraxanı rayonunda “Mercedes” markalı yük avtomobili 171 saylı sərnişin avtobusuna çırpılaraq, onu aşırıb. Nəticədə 5 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanmışdı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.