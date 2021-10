Xəbər verdiyimiz kimi, "Barselona"nın baş məşqçisi Ronald Kuman vəzifəsini tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, niderlandlı mütəxəssisin yerinə gələn məşqçinin adı bəlli olub. İspaniya mətbuatı bu kürsüyə ən ciddi namizədin Xavi Hernandes olduğunu yazıb.

Qeyd edək ki, Hernandes 2015 - 2019-cu illərdə Qətərin "Əl-Sədd" klubunda yarımmüdafiəçi, 2019-cu ildə baş məşqçi təyin olunub.

