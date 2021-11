Bayden Ərdoğan görüşündəki ÜMİDSİZLİK: Vaşinqtonu narahat edən nədir? - AÇIQLAMA

"ABŞ prezidenti Co Baydenin Rəcəb Tayyib Ərdoğanla oktyabrın 31-də Romada keçirilən 16-cı G-20 sammiti çərçivəsində görüşdən sonrakı açıqlamaları optimizmə əsas vermir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı “Atlas” Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib. Onun sözlərinə görə, birincisi, Bayden deyib ki, Vaşinqton əvvəlkitək Türkiyənin Rusiyadan S-400 raket sisteminin almasından narahatdır. İkincisi, Bayden qeyd edib ki, Vaşinqton Türkiyənin Amerikadan almaq istədiyi F-16 qırıcı təyyarələri ilə bağlı “müvafiq prosedurlara” ehtiyac var. Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu o deməkdir, Vaşinqton Türkiyəyə F-35 təyyarələrinin əvəzinə F-16 təyyarələrini satmaq fikrində yekdil qərara gəlməyib.

"Pentaqon və Ağ Ev müsbət qərar versələr belə Konqresin təsdiqi lazım gələcək. ABŞ Konqresi isə anti-Türkiyə mövqeyindən geri çəkilməyib. Türkiyə xarici işlər naziri Mövlüd Çavuşoğlubnun sözlərinə görə, əgər Ağ Ev Türkiyəyə F-16 təyyarələrini satmaq qərarına gələcəksə, bununla bağlı Konqresi də inandırmalıdır. Həqiqətən Ağ Evin təsdiqinə rəğmən, Konqres rədd cavabı verəcəksə, birinci mərhələdəki təsdiqin heç bir əhəmiyyəti qalmır. Pentaqon, Ağ Ev də Konqres Türkiyəyə hərbi təyyarə satmamaq üçün Ankaranın Rusiyadan aldığı C-400 raketlərini bəhanə edəcəklər. ABŞ və Türkiyə prezidentləri Romada Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti də müzakirə ediblər. Ancaq bu mövzunun iki lider arasında geniş müzakirələrə səbəb olduğunu söyləmək çətindir. Çünki 1 saat 10 dəqiqəlik söhbətdə mövzu çox olub. Bu sıraya iki ölkə arasında hərbi və iqtisadi əməkdaşlıqdan tutmuş Əfqanıstanda humanitar durum, yardımların çatdırılması, Liviyada seçkilər, Aralıq dənizindəki vəziyyətə dair mövzular aiddir".

Görəsən Vaşinqtonu Cənubi Qafqazdakı durumla bağlı nə narahat edir? Politoloq deyir ki, əslində NATO üzvü Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı mövqelərinin güclənməsi ABŞ-ın maraqlarına uyğun olmamalıdır. Çünki əks halda Cənubi Qafqazda Amerikanın rəqibi Rusiya tək hakim olacaq. Bu isə Amerikanın maraqlarına cavab verməməlidir.

"Ancaq problem ondadır ki, Amerikada siyasətçilər və bir qrup konqresmen lobbi maraqlarını ölkələrinin milli və təhlükəsizlik maraqlarından üstün tuturlar. Misal üçün erməni lobbisinə bağlı amerikalı konqresmenlərin, siyasətçilərin və diplomatların şəxsi maraqları Ermənistana dəstəyi məcbur edirsə, Amerikanın milli və təhlükəsizlik maraqları Ermənistandan fərqli olaraq Rusiyanın vassalı olmayan Azərbaycanla əməkdaşlığı, Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının gücləndirilməsinə dəstəyi diqtə edir. Təəssüf ki, bir sıra hallarda şəxsi maraqlar dövlət maraqlarını üstələyir, elə Ağ Evin indiki sahibi də vaxtilə Konqresdə Azərbaycana qarşı 907-cü düzəlişi dəstəkləyərkən şəxsi maraqlarını ölkəsinin təhlükəsizlik maraqlarından üstün tutmuşdu" deyə Elxan Şahinoğlu fikrini yekunlaşdırıb.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

