Mətanətin nəvəsi gecə saatlarında anasına bu səs yazısını göndərib - VİDEO

Mətanət İsgəndərlinin gəlini Canana "Tarixin bir günü" verilişində duyqusal anlar yaşayıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, əməkdar artistin keçmiş gəlini məhkəmənin qərarı ilə atası ilə yaşayan böyük övladının gecə saatlarında ona göndərdiyi səs yazısını verilişə təqdim edib. Aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) həmin səs yazısını efirə verib. Canananın oğlu Tuncay anasının onları yatırarkən hər axşam oxuduğu mahnını göndərib.

Efirdə həmin səs yazısı səslənərkən əməkdar artistin keçmiş gəlini göz yaşını saxlaya bilməyib.

Xatırladaq ki, Kərim və Canananın üç övladı var. Cütlük bir neçə gün əvvəl boşanıb və uşaqların qəyyumluğu ataya verilib.

