Bu gün Müzəffər Azərbaycan Ordusunun bir sıra əraziləri Ermənistanın işğalından azad etməsindən bir il keçir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin ərazilər Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar kəndləri, Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, Şəfibəyli kəndləri və Qubadlı rayonu üzrə Başarat, Qarakişilər, Qaracallı kəndləridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.