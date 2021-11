Yaponiyanın Baş naziri Fumio Kişida eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsini də icra edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir özü açıqlama verib. Məlumata görə, ötən həftə keçirilən seçkilər zamanı Liberal Demokrat partiyası qələbə qazanaraq mövqeyini saxlayıb.Gələn həftə parlamentdə Baş nazirin təsdiqlənməsi üçün səsvermə olacaq. Ardınca isə hökumət formlaşdırılacaq. Kişida Baş nazir postunu seçkidən əvvəl icra etdiyi üçün digər nazirlər də postlarında qalacaq.

