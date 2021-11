Müasir İncəsənət Muzeyinin direktoru Xəyyam Abdinov DTX tərəfindən saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, Xəyyam Abdinovun barəsində Səbail Rayon Məhkəməsi tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Xəyyam Abdinov həbs olunmazdan bir neçə gün öncə işdən çıxarılıb.

