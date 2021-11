Naxçıvanın Daxili işlər naziri, general-leytenant Fazil Nəriman oğlu Ələkbərov vəzifəsindən azad edilərək təqaüdə göndərilib.

Metbuataz Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov sərəncam imzalayıb.

Qeyd edək ki, F.Ələkbərov Vasif Talıbovun qudasıdır.

