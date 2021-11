UEFA Konfrans Liqasında mübarizə aparan “Qarabağ” tarixi nəticəyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubu Azərbaycan futbolu tarixində qrup mərhələsindən pley-off-a adlayan ilk klub olub.

Bu komandamızın qrupunda yer alan “Omoniya” və “Bazel” klublarının heç-heçəsindən sonra rəsmiləşib.

Belə ki, qrupa 10 xalla liderlik edən “Qarabağ”a son 2 turda nə “Omoniya”, nə də “Kayrat” çata bilməyəcək.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın 1/16 final mərhələsində oynayacağı dəqiqləşib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.